تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها في حق الشعب الفلسطيني، ضاربة بالقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق والأعراف التي تضمن الحماية والسلامة للمدنيين والمنشآت الطبية عرض الحائط، حيث اغتالت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربين"، صباح اليوم الثلاثاء، 3 شباب بينهم شقيقين، داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين.



- مستعربين تنكروا في زي أطباء وممرضين



ووفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، فإن الشهداء الذين اغتالتهم الاحتلال هم: الشقيقان محمد وباسل أيمن الغزاوي، ومحمد وليد جلامنة، علما بأن الشهيد باسل مصاب ويتلقى العلاج في المستشفى منذ 25 أكتوبر 2023.



وأوضحت مصادر من داخل المستشفى، أن نحو 10 أشخاص من أفراد القوة الخاصة تنكروا بالزي المدني، بلباس أطباء وممرضين، تسللوا إلى المستشفى واتجهوا للطابق الثالث، واغتالوا الشباب باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.



وقال المدير الطبي لمستشفى ابن سينا، نجي نزال، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن عناصر "قوة مستعربين قتلوا 3 فلسطينيين بكاتم صوت في قسم التأهيل بالطابق الثالث في المستشفى صباح الثلاثاء".



وأكد نزال، أن "الشهيد باسل كان يعالج في قسم التأهيل في الطابق الثالث، ويعاني من شلل نصفي، وشقيقه والشهيد جلامنة كانوا مرافقين".



وبدورها، دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى وضع حد لسلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمراكز الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة لمراكز العلاج وطواقم الإسعاف.



وأردف الكيلة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بعد استشهاد 3 برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت مستشفى ابن سينا في جنين، وأطلقت عليهم النار داخل أقسامه، أن هذه الجريمة تأتي بعد عشرات الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مراكز العلاج والطواقم الطبية.



ودعت القوى الوطنية إلى الإضراب والنفير العام في جنين بعد اغتيال الشبان الثلاثة.



- القسام تنعى الشهداء الثلاثة



ونعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" في جنين على قناتها بتيلجرام "ثلة من أبطال جنين الذين ارتقوا فجر هذا اليوم بعد عملية اغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة من المستعربين الصهاينة".



وذكرت أن جلامنة "قيادي فيها وناطق إعلامي باسمها، فيما محمد أيمن الغزاوي أحد مؤسسي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية"، موضحة أن "باسل هو شقيق محمد".



وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى 62 شهيدا، وإلى 381 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي.



- مزاعم إسرائيلية



وزعم متحدث جيش الحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن القوات الإسرائيلية قامت "بتصفية خلية مسلحة تابعة لحماس"، مدعيا أنها "اختبأت داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين وخططت لتنفيذ عملية تخريبية في المدى الزمني الوشيك".



وأضاف في بيان على حسابه بمنصة "إكس"، أن "العملية نفذها الجيش والشاباك والوحدة الشرطية الخاصة"، مشيرا إلى أنه تم خلالها "تحييد محمد جلامنة ناشط عسكري في حماس".



وزعم البيان، أن جلامنة، 27 عاما، "تورط طيلة الفترة الماضية بتخطيط لنشاطات ملموسة واختبأ داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، حيث تم العثور مع المطلوب مسدس تمت مصادرته من قبل القوات".



وإلى جانب جلامنة، ذكر جيش الاحتلال، أن "الناشطين عسكريين آخرين اختبئا في المكان وهما محمد غزاوي من مخيم جنين والناشط في كتيبة جنين، بالإضافة إلى باسل غزاوي شقيق محمد والناشط في الجهاد الإسلامي".