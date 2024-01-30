 المدعي العام للمحكمة الجنائية: لاجئو دارفور خذلوا من الجميع - بوابة الشروق
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المدعي العام للمحكمة الجنائية: لاجئو دارفور خذلوا من الجميع

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 8:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 8:17 ص

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن «هناك أسبابا تدفع إلى الاعتقاد بارتكاب طرفي الحرب ‏في السودان جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وفقا لنظام روما الأساسي، الذي يشكل أساس عمل المحكمة».‏

وتابع خلال مقابلة لـ «العربية الحدث» ليل الإثنين/ الثلاثاء، أن «بعض الجرائم ارتكبت بالفعل في دارفور، ولكن ‏لا يمكن توجيه الاتهام إلى أحد دون الحصول على أدلة كافية»، موضحا أن زيارته الحالية إلى معسكرات اللاجئين ‏السودانيين الفارين من دارفور إلى تشاد تدلل على ذلك، قائلا: «سمعت روايات مروعة من الضحايا».‏

وطالب «خان» جميع الأطراف المتحاربة في دارفور بالتحلي بالمسؤولية إزاء المدنيين، قائلا: «الأحداث التي حدثت ‏لأهالي دارفور مروعة، ولاجئو دارفور خذلوا من قبل الجميع».‏

وشدد على ضرورة وقف جرائم القتل والاعتداء الجنسي، قائلا: «نحن نحقق بالأحداث الدائرة بدارفور منذ أبريل ‏الماضي، ودوامة العنف والاغتصاب والقتل والمعاناة تزداد، السكان يشعرون بأن المجتمع الدولي تخلى عنهم ‏لفترة طويلة، يجب عدم السماح بمواصلة جرائم اغتصاب النساء وقتل الأطفال».‏

ودعا مجلس الأمن والأمم المتحدة أن يلعبا دورًا أكبر في تحقيق العدالة للضحايا، قائلا: «لا يوجد إجراءات تتخذ ‏من جانب الأسرة الدولية لمتابعة الإجراءات التي تبنتها المحكمة، لا بد من الاضطلاع بمسئوليتنا، على مجلس ‏الأمن والأمم المتحدة أن ينظروا إلى قضايا هؤلاء الضحايا، وأن نتوقف عن التصريحات والوعود».‏

وأكد أن المجتمع الدولي لم يبذل ما يكفي من الجهد لوقف جرائم الحرب في دارفور ودعم دور الدول المجاورة ‏للسودان في استضافة اللاجئين، قائلا: «خلال زيارتي لتشاد وجدت أنها تقوم باستضافة أكثر من مليون مواطن ‏من اللاجئين»‏‎.‎

يأتي ذلك في أعقاب تصاعد العنف في السودان منذ أبريل 2023، بعدما اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني ‏وقوات الدعم السريع، التي يقودها محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والتي أدت إلى مقتل ‏المئات من المدنيين ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص‎.‎

وتخضع السودان لاتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تتمتع بولاية قضائية على الجرائم ‏المرتكبة بأراضيها‎.‎‏ ‏

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