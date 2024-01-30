 بن غفير يتوعد بحل حكومة نتنياهو حال عقد «صفقة سيئة» مع حماس - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 يناير 2024 1:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بن غفير يتوعد بحل حكومة نتنياهو حال عقد «صفقة سيئة» مع حماس

وكالات
نشر في: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 1:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 1:51 م
توعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، بالعمل على حل الحكومة في حال عقدت ما سماها "صفقة سيئة" مع حركة "حماس" فيما يتعلق بالأسرى المحتجزين بقطاع غزة.

وكتب زعيم حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف في تغريدة على منصة «اكس»: «صفقة سيئة = حل الحكومة».

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتعامل بجدية مع تهديدات بن غفير ووزير المالية زعيم حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، بحل الحكومة، وفق وكالة الأناضول.

ولدى بن غفير وسموتريتش 14 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ 120، وفي حال قررا مغادرة الحكومة فإن ذلك يعني سقوطها.

وتحظى الحكومة بدعم 64 من أعضاء الكنيست، ولكن بقائها يتطلب دعم 61 نائبا على الأقل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك