بن غفير يتوعد بحل حكومة نتنياهو حال عقد «صفقة سيئة» مع حماس

توعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، بالعمل على حل الحكومة في حال عقدت ما سماها "صفقة سيئة" مع حركة "حماس" فيما يتعلق بالأسرى المحتجزين بقطاع غزة.



وكتب زعيم حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف في تغريدة على منصة «اكس»: «صفقة سيئة = حل الحكومة».



وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتعامل بجدية مع تهديدات بن غفير ووزير المالية زعيم حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، بحل الحكومة، وفق وكالة الأناضول.



ولدى بن غفير وسموتريتش 14 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ 120، وفي حال قررا مغادرة الحكومة فإن ذلك يعني سقوطها.



وتحظى الحكومة بدعم 64 من أعضاء الكنيست، ولكن بقائها يتطلب دعم 61 نائبا على الأقل.