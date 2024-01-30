النمسا تمنح جنسيتها لـ26 ألف شخص اضطهدهم النظام النازي

قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج اليوم الثلاثاء، إنه تم منح حوالي 26 ألف شخص كان يضطهدهم النظام الألماني النازي السابق أو أبناءهم الجنسية النمساوية منذ 2019.

وذكر شالينبرج في عرض تقديمي في فيينا لكتاب عن مصير 15 مواطنا جديدا: "إن الجنسية النمساوية تعيد جزءا مهما من تاريخ عائلات العديد من أفراد ذرية هؤلاء الأشخاص الذين تم سلبهم هويتهم بقسوة قبل عقود".

وأضاف وزير الخارجية أن هذه الخطوة التي استفاد منها أشخاص من الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بصورة أساسية تعد علامة على الثقة في البلاد. وعدل المجلس الوطني النمساوي (مجلس النواب) قانون الجنسية في تصويت بالإجماع في 2019 ليتيح هذه الخطوة.

وقال أوسكار دويتش رئيس الجالية اليهودية في فيينا إن النمسا تقف إلى جانب إسرائيل وسط تنام في معاداة السامية في أوروبا، مضيفا أنه "يمكن أن ينظر إلى النمسا باعتبارها ملاذا آمنا لليهود".

وأضاف دويتش أن هذا ليس بديهيا بالنظر إلى إنكار المسؤولية المشتركة عن الهولوكوست (المحرقة النازية) الذي امتد لعقود.

ونظرت النمسا إلى نفسها لوقت طويل باعتبارها أول ضحية الزعيم النازي أدولف هتلر.

وكان المستشار الأسبق فرانتس فرانيتسكي، في 1991، أول رئيس للحكومة يعلن أسفه على تواطؤ النمسا في الفظائع النازية.