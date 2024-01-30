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هيئة بحثية: الاقتصاد الروسي لن يستطيع الاستمرار في النمو المطرد

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 6:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 6:22 م

قالت هيئة بحثية متخصصة في شرق أوروبا في توقع صدر اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الروسي، الذي ينتعش بسبب مبيعات الأسلحة، لم يعد يمكنه الاستمرار في النمو المطرد.

وقال معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية، اليوم الثلاثاء، الاقتصاد الآن يعمل وفق حدود سعته، ويظهر دلالات على أنه وصل لاقصى طاقته".

وأضاف المعهد، أن الاقتصاد نما بنسبة 3.5% العام الماضي.

وبسبب ارتفاع معدل التضخم ومعدلات الفائدة إلى 16%، يتوقع المعهد أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.5% فقط هذا العام.

وخفض المعهد من توقعاته بالنسبة لنمو أوكرانيا، التي تواجه غزوا روسيا، بواقع 1.2 نقطة مئوية ليصل إلى 3% هذا العام.

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