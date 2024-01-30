كشف الفنان علي الحجار، عن كواليس التحضيرات لأول حفل بمشروع (100 سنة غنا)، التي ستقام في 14 فبراير المقبل.



وأضاف خلال لقاء خاص له ببرنامج «مع خيري»، تقديم الإعلامي خيري رمضان، المذاع على قناة «المحور»، مساء الإثنين، أنه اختار تقديم ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بأولى حفلاته، مرجعا سبب هذا الاختيار، لتقديم حفلات لألحان الموسيقار بليغ حمدي داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى تقديمه ألحان الراحل سيد درويش، في مئويته بنقابة الصحفيين بالقاهرة، ومرة أخرى بمكتبة الإسكندرية.



ولفت إلى أن الفنان محمد الحلو سيشارك في مشروعه 100 سنة غنا، وذلك بعد إعلان وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني تبنيها المشروع، بالإضافة إلى الفنان محمد ثروت، متابعا: «محمد الحلو كلمني بعد إعلان وزيرة الثقافة تبنيها مشروع 100 سنة غنا.. وقالي أنا معاك حتى لو هغني أغنية واحدة.. وبعدها بيومين كلمني محمد ثروت وباركلي وقالي إنه عاوز يشارك».



وأشار إلى أن الفنان محمد ثروت اعتذر عن عدم المشاركة بالحفل المقبل؛ نظرًا لارتباطه بالسفر خارج مصر.



ومن المقرر أن يقام أول حفل من مشروع (100 سنة غنا) للفنان علي الحجار، 14 فبراير المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، تزامنا مع احتفالات عيد الحب، حيث يقدم فيه أشهر الأغاني التي لحنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ويشاركه في الحفل الفنان محمد الحلو، وعدد من مطربين الأوبرا وهم احمد عفت ونهاد فتحي وأسماء كمال.