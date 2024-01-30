منظمة أمريكية: زيادة حوادث العداء للمسلمين 178% منذ 7 أكتوبر

أعلنت منظمة مدنية أمريكية، زيادة الشكاوى المتعلقة بمعاداة المسلمين لا سيما الفلسطينيين، في الولايات المتحدة، 178 بالمئة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.



ونشر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، وهو أكبر منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، أرقاما عن حالات الكراهية والتمييز التي ارتفعت بسرعة في البلاد خلال الأشهر الأخيرة.



وأفاد المجلس بأنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023، تلقى 3 آلاف و578 شكوى متعلقة بحوادث العداء للمسلمين لا سيما الفلسطينيين، والوقائع المرتبطة بالإسلاموفوبيا، وهو ما يعني زيادة بنسبة 178 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، وفق وكالة الأناضول.



وبين هذه الشكاوى، جاء في المراكز الثلاثة الأولى التمييز في مكان العمل بـ662 حالة، وجرائم وحوادث الكراهية بـ472 حالة، والتمييز في مجال التعليم بـ448 حالة، بحسب المجلس.



وأشار المجلس إلى "تواصل موجة الكراهية المعادية للمسلمين وفلسطين".



وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نشرت "دليلا أمنيا" للمنظمات والجماعات الدينية لمكافحة خطابات الكراهية المناهضة للمسلمين واليهود التي تزايدت في البلاد منذ 7 أكتوبر 2023.



كما أدان الرئيس بايدن في تصريحاته الإسلاموفوبيا ومعاداة اليهود المتصاعدتين في البلاد.