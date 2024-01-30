وائل الدحدوح ينشر فيديو قبل إجرائه عملية جراحية: ادعوا لي بظهر الغيب

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نشر مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس، قبل إجرائه عملية جراحية في قطر.

وقال الدحدوح في الفيديو، إنه يتجهز لدخول غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية في يده.

وأضاف أنه يرجو من محبيه في غزة والضفة والقدس وكل أماكن وجود الشعب الفلسطيني ومحبيه من الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم أن يدعو له دعوة في ظهر الغيب.

وتابع: «لعلنا نراكم بعد إجراء العملية الجراحية بنجاح على خير وسلام ومحبة».

ووائل الدحدوح موجود حاليًّا في قطر لتلقي العلاج، بعد مغادرته قطاع غزة عبر معبر رفح.