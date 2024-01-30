اغتالت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين، بينهم شقيقان، داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم، أن أحد الشهداء كان مصابا وكان يتلقى العلاج في المستشفى منذ 25 أكتوبر من العام الماضي.



وأوضحت مصادر من داخل المستشفى، أن نحو 10 أشخاص من أفراد القوة الخاصة تنكروا بالزي المدني، بلباس أطباء وممرضين، وتسللوا إلى المستشفى حيث اتجهوا إلى الطابق الثالث واغتالوا الشبان الثلاثة بمسدسات كاتمة للصوت.



ودعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية، إلى وضع حد لسلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمراكز الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة لمراكز العلاج وطواقم الإسعاف.



وأضافت الوزيرة في بيان أن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى ابن سينا بجنين تأتي بعد عشرات الجرائم التي ارتكبتها هذه القوات بحق مراكز العلاج والطواقم الطبية.



وقالت إن القانون الدولي يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، من ضمنها المستشفيات، وفقاً لاتفاقية جنيف.



ودعت القوى الوطنية إلى الإضراب والنفير العام في جنين بعد اغتيال الشبان الثلاثة.