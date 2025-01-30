محمود فتح الله مدربا عاما لنادي غزل المحلة

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أعلن نادي غزل المحلة تعيين محمود فتح الله، نجم الزمالك والمنتخب السابق، في منصب المدرب العام بالجهاز الفني للفريق بقيادة شوقي غريب.

وكتب غزل المحلة في بيان رسمي: «قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل تعيين الكابتن محمود فتح الله مدرباً عاماً للفريق الأول».

وأضاف: «وقع فتح الله على عقود انضمامه للجهاز الفني ظهر اليوم في مقر شركة غزل المحلة لكرة القدم بحضور تامر خليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام».

ويستعد غزل المحلة لمواجهة فاركو بعد غدٍ، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.