 محمود فتح الله مدربا عاما لنادي غزل المحلة - بوابة الشروق
الخميس 30 يناير 2025 6:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

محمود فتح الله مدربا عاما لنادي غزل المحلة

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 30 يناير 2025 - 6:19 م | آخر تحديث: الخميس 30 يناير 2025 - 6:19 م

أعلن نادي غزل المحلة تعيين محمود فتح الله، نجم الزمالك والمنتخب السابق، في منصب المدرب العام بالجهاز الفني للفريق بقيادة شوقي غريب.

وكتب غزل المحلة في بيان رسمي: «قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل تعيين الكابتن محمود فتح الله مدرباً عاماً للفريق الأول».

وأضاف: «وقع فتح الله على عقود انضمامه للجهاز الفني ظهر اليوم في مقر شركة غزل المحلة لكرة القدم بحضور تامر خليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام».

ويستعد غزل المحلة لمواجهة فاركو بعد غدٍ، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك