جورجيا تنسحب من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بعد دعوة لإجراء انتخابات جديدة

انسحبت جورجيا من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، عقب دعوة الهيئة إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة في البلاد.

ونقلت وكالة "إنتر برس" الجورجية عن نائبة رئيس الوزراء، تيا تسولوكياني، قولها الأربعاء: "بدءا من اليوم، نعلق عملنا في الجمعية البرلمانية".

وكانت الجمعية طالبت تبليسي بإجراء انتخابات برلمانية جديدة وديمقراطية، في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ الانتخابات المثيرة للجدل التي أجريت في أكتوبر الماضي، وفاز فيها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، المعروف بتوجهاته المقربة من موسكو.

كما دعت الجمعية إلى الإفراج عن السجناء السياسيين، وحثّت الحكومة الجورجية على العودة إلى مسار التكامل مع الاتحاد الأوروبي.

وتم إقرار القرار بأغلبية كبيرة، حيث صوت 114 عضوا من أصل 134 لصالحه.

يشار إلى أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا هي الهيئة التشريعية للمجلس، وهي منظمة تضم 46 دولة ومستقلة عن الاتحاد الأوروبي. ومن بين مهامها انتخاب القضاة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.