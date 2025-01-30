أحمد الشرع يتعهد بتشكيل حكومة انتقالية شاملة في سوريا

تعهد الرئيس السوري خلال الفترة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الخميس، بالعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعبر عن تنوع سوريا، مشيرا إلى الإعلان خلال الأيام المقبلة عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

وقال الشرع، في أول خطاب للشعب السوري بعد إعلانه رئيسا انتقاليا، إن "العملية السياسية في سوريا تتطلب مشاركة الجميع دون إقصاء"، مضيفا: "سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة، تعبر عن تنوع سوريا برجالها ونسائها وشبابها، وتتولى العمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأكد الشرع أن "وحدة الأراضي السورية وبناء مؤسسات الدولة وإرساء دعائم اقتصاد قوي من أولى الأولويات".

وأوضح: "تسلمت مسئولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية ضمن الأعراف القانونية وبما يمنحها الشرعية اللازمة".

وتابع: "معاً، سنصنع سوريا المستقبل، سوريا منارة العلم والتقدم، وملاذ الأمن والاستقرار، سوريا الرخاء والتقدم والازدهار، سوريا التي تمد يدها بالسلام والاحترام، ليعود أهلها إلى وطن عزيز كريم، مزدهر آمن مطمئن بإذن الله".