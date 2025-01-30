الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم العاشر

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم العاشر على التوالي، مخلفا 17 شهيد وعشرات الإصابات، والاعتقالات، وسط تدمير واسع للممتلكات، وللبنية التحتية.

وتتواصل عمليات الحرق والنسف والتجريف لمنازل وممتلكات المواطنين في حارات المخيم وداخل أحيائه.

وقال رئيس بلدية جنين محمد جرار، إن الاحتلال هدم عدداً كبيراً من منازل المواطنين في مخيم جنين وفي أحياء قريبة منه، كما تسبب العدوان على المخيم والمدينة بانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن المخيم، ونقص كبير في المياه، حيث انقطعت المياه عن حوالي ٣٥٪؜ من أحياء المدينة والمخيم؛ بسبب تضرر بئر السعادة وهو البئر الرئيسي في المدينة.

وأضاف، أن الاحتلال تعمد تدمير ممتلكات المواطنين ومحالهم التجارية، وأن المواد الغذائية بدأت بالنفاذ في عدد من أحياء المدينة.

وقال جرار، إن الاحتلال لا يزال يحاصر مخيم جنين بشكل كامل وأجزاء من المدينة خاصة في محيط المخيم.

كما أصيب المواطن يعيش ربايعة جراء الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة ميثلون شرق جنين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال نجله محمد ربايعة، بعد مداهمة منزله في البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية بير الباشا جنوب جنين وحاصرت منزل الشاب إيهاب غوادرة واعتقلته من داخل المنزل، كما اعتقلت شابين آخرين من المنزل.

وتكشف انسحاب بعض آليات الاحتلال من أحياء في مخيم جنين ومحيطه عن دمار هائل في منازل وممتلكات المواطنين والبنية التحتية وشبكة الكهرباء، وظهرت الدمار في حارات الألوب والهدف والدمج، كما جرف الاحتلال حارة جورة الذهب وفتح شارع فيها.

ويواصل الاحتلال عرقلة وصول الإسعاف الى مستشفى جنين الحكومي، وكان الاحتلال منع سيدة مريضة من الوصول إلى المستشفى، واستجوبها جنود الاحتلال، ومنع طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليها في شارع المستشفيات ما أدى لفقدانها للوعي.

كما يواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية من حاجز الجلمة إلى المدينة ومحيط المخيم، في وقت فجر فيه جنود الاحتلال منازل جديدة في حارة البشر بالمخيم.

وقال مدير البريد الفلسطيني محمد الأحمد في تصريح له، إنه في ظل الإغلاقات المستمرة في مدينة جنين، فإن البريد يستمر بتقديم خدمات الطوابع المتعلقة بجوازات السفر والهويات وتصاريح السفر والخدمات البريدية التي تقدم في مكاتب عرابة وقباطية وبرطعة، بالإضافة لتقديم الخدمات البريدية في المكاتب المنتشرة بالمحافظة.