رئيس إدارة الإطفاء: مخاوف من مقتل جميع ركاب الطائرة الأمريكية التي اصطدمت بمروحية عسكرية

قال رئيس إدارة الإطفاء في واشنطن، إن السلطات تخشى مقتل جميع ركاب الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" التي اصطدمت بمروحية عسكرية.

وقال مسئولون، اليوم الخميس، إنه تم انتشال جثث 28 راكبا على الأقل من المياه الجليدية لنهر بوتوماك بعد اصطدام طائرة الخطوط الجوية الأمريكية التي كانت تقل 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم، بمروحية تابعة للجيش الأمريكي أثناء هبوطها في مطار رونالد ريجان الوطني بالقرب من واشنطن.

ولا تزال أطقم العمل تبحث عن ضحايا آخرين لكنها لا تعتقد أن هناك أي ناجين آخرين، مما يجعل هذا الحادث الجوي الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ نحو 24 عاما.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في واشنطن العاصمة جون دونيلي: "نحن الآن في المرحلة التي ننتقل فيها من عملية إنقاذ إلى عملية انتشال"، مضيفا: "لا نعتقد أن هناك أي ناجين".

وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي، عند سؤاله عن تعليق الرئيس دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الليل، والذي أشار فيه إلى أنه كان من الممكن تجنب حادث الاصطدام: "هل أعتقد أنه كان يمكن تجنب هذا الأمر؟ بالتأكيد.

وأضاف دافي، أن الركاب يجب أن يكونوا مطمئنين إلى أن الطيران آمن.

وقال دافي: "سأقول فقط إن كل من يسافر في أجواء أمريكا يتوقع منا أن تسافر بأمان.. عندما تغادر المطار، تصل إلى وجهتك.. وهذا لم يحدث الليلة الماضية وأنا أعلم أن الرئيس ترامب وإدارته وإدارة الطيران الفيدرالية ووزارة النقل لن يرتاحوا حتى نحصل على إجابات للعائلات وللركاب.. يجب أن تطمئن إلى أنه عندما تسافر، فإنك ستكون آمنا".