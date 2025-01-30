وزير الخارجية: مستعدون لنقل خبراتنا إلى بنين في مكافحة الإرهاب والتطرف

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مع أولوشيجون أدجادجي، وزير خارجية بنين، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات الودية التي تجمع مصر وبنين، مؤكدًا حرص القاهرة على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات البنية التحتية والطاقة.

كما شدد على التزام مصر بدعم جهود التنمية في بنين من خلال تقديم برامج تدريبية وبناء القدرات، وتوفير الدعم الفني للكوادر البنينية في مختلف المجالات، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة أعمال القرصنة البحرية في منطقة غرب أفريقيا.

وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية عن تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف القوات البنينية في النقطة الحدودية مع النيجر وبوركينا فاسو.

وأكد تضامن مصر، حكومةً وشعبًا، مع جمهورية بنين في مواجهة الإرهاب، معربًا عن استعداد مصر لنقل خبراتها في مجال مكافحة الإرهاب، في ظل التهديدات التي يتعرض لها شمال بنين.

كما أشار إلى أهمية البعد التنموي للمناطق الشمالية في إطار المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب.

وتناول الوزيران خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون في إطار الاتحاد الأفريقي، مشددين على أهمية التنسيق المشترك في المحافل الدولية لخدمة القضايا الأفريقية، وكذلك تبادل تأييد ترشيحات البلدين للمناصب الدولية.

