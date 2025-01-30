رئيس أمناء الحركة المدنية لـ الشروق: ندعو للمشاركة في مؤتمر عام الجمعة احتجاجًا على مخطط تهجير الفلسطينيين

أجمع عدد من الأحزاب المصرية المعارضة على ضرورة توحيد الصف الوطني أمام مخطط تهجير الفلسطينيين والمعلن عنه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معلنين تنظيم وقفات احتجاجية في مقرات الأحزاب لإيصال رسالة للعالم.

وأكد رئيس مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، رئيس حزب التحالف الشعبي الديمقراطي مدحت الزاهد، أنه من المقرر عقد مؤتمر "وطني عام" في حديقة حزب المحافظين، جاردن ستي، في الخامسة مساء غد الجمعة، بدعوة مفتوحة لكل الأطياف السياسية والشعبية ضد المخطط الأمريكي الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين، بمشاركة 10 أحزاب على أقل تقدير.

وأضاف الزاهد في تصريحات خاصة لـ "الشروق" أن الدعوة موجهة إلى جميع أطياف الشعب، رفضًا لمخططات ترامب تجاه تصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أن المؤتمر الوطني العام يأتي احتجاجًا على مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين.

وأوضح الزاهد أن تصريحات ترامب تتضمن اعتداء على مصر والأردن، وانتهاكًا للحق الفلسطيني في تقرير المصير، والتفافًا على قرارات محكمة العدل الدولية، مؤكدًا على ضرورة توحيد الصف الوطني لمواجهة مخططات أمريكا، مشيرًا إلى أنه تم فتح باب التطوع للتحضير لقافلة مساعدات ستذهب إلى غزة يرافقها وفد من قيادات الحركة ورؤساء الأحزاب حتى معبر رفح البري.