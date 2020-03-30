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إصابة 17 طفلا في موسكو بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 30 مارس 2020 - 3:32 م | آخر تحديث : الإثنين 30 مارس 2020 - 3:32 م

أعلنت السلطات الصحية بالعاصمة الروسية إصابة 17 طفلا في موسكو بفيروس كورونا من بين المرضى الجدد الذين تم تسجيلهم.

وذكرت غرفة عمليات مكافحة " كورونا" بالعاصمة الروسية اليوم الاثنين أنه تم تأكيد إصابة 17 طفلا بالفيروس التاجي في موسكو خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى خضوع هؤلاء الأطفال للإشراف الطبي وكذلك الذين كانوا على تواصل معهم.

يُذكر أن حصيلة المصابين بفيروس " كورونا" وصلت اليوم في عموم روسيا إلى 1836 في 71 منطقة روسية . وكان عمدة موسكو أعلن نظام العزل الصحي الذاتي لجميع السكان في العاصمة الروسية بغض النظر عن أعمارهم، اعتبار من اليوم الاثنين.

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