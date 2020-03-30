الصين تعارض بشدة العقوبات الأحادية ومحاولات انتهاك سيادة فنزويلا

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، معارضتها الشديدة لأي محاولات لانتهاك سيادة فنزويلا، وفرض عقوبات أحادية وصفتها بـ "غير القانونية".

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على توجيه الولايات المتحدة اتهامات لرئيس فنزويلا "نيكولاس مادورو" وعدد من كبار مسؤوليه بجرائم متعلقة بالمخدرات، ورصدها مكافآت مقابل تيسير القبض عليهم.

وقالت يينغ إن "فنزويلا دولة مستقلة ذات سيادة. وعارضت الصين دائما أي قوى خارجية تنتهك سيادة فنزويلا وتتدخل في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة، وتعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب غير القانونية".

وأضافت "تحث الصين الولايات المتحدة على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا. وندعو جميع الأطراف إلى التركيز على صالح الشعب الفنزويلي والعمل معا للحفاظ على الاستقرار في فنزويلا والإقليم، وتعزيز الحل السلمي للمسألة الفنزويلية".