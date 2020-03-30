قالت الفنانة كنده علوش، إنها احتفلت بعيد ميلادها "أون لاين"؛ بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ لتشجيع الناس على الالتزام بالمنزل، وتجنب التجمعات.

وأضافت «علوش» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مسار الاثنين، أنها استضافت عدد من أصدقائها «أون لاين» في حفل عيد ميلادها؛ لتقديم بعض الإرشادات للمتابعين، والاستفادة منهم في معرفة التمارين المنزلية والعادات الغذائية الصحية، بالإضافة إلى كيفية الاعتناء بالبشرة.

وأشارت إلى تحد الكاتب أحمد مراد لها، بقراءة رواية «غير مرئي» لكاتب روائي أمريكي مشهور، يُدعى بول أوستر.

وشاركت كنده علوش في العديد من الأعمال الدرامية، مثل أشواك ناعمة، ظل امرأة، صراع الملل، حارة الياقوت، مطلوب رجال، أهل كايرو، العشق الحرام، البلطجي، بنات العيلة، نيران صديقة، سنعود بعد قليل، العهد، أفراح القبة، دلع بنات، عد تنازلي، أهل الغرام، وتوم وشيري.

وشاركت في العديد من الأفلام، مثل ولاد العم، واحد صحيح، برتيتا، المصلحة، هيبتا، الأصليين، بتوقيت القاهرة، مرة أخرى، يوم صدور الحكم، حلاوة روح، ولامؤاخذة.



