مدير مستشفيات جامعة بني سويف يشدد على تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

تفقد الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، سير العمل بالمستشفى، وشملت الجولة قسم العزل برعاية الصدرية وقسم الأشعة وقسم الباثولوجيا الإكلينيكية للاطمئنان على الخدمة المقدمة للمرضى المترددين على المستشفى وعلى المرضى المحجوزين بالأقسام الداخلية.

وشدد على حسن انتظام العمل وتواجد العاملين بأماكنهم وعدم وجود زائرين إلا في الموعد المحدد للزيارة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وكان حريصا علي تفقد مرضي كورونا المحجوزين برعاية قسم الصدرية والبالغ عددهم 26 حالة وتقديم العلاج لهم وتوفير كل ما يحتاجه المريض .

كما تفقد مدير المستشفيات الجامعية بالجامعة، قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والتأكد من تسليم التحاليل في موعدها حرصا على حياة المريض، كما تفقد قسم الأشعة والتأكد من تسليم الأشعات في موعدها بالإضافة إلى زيادة عدد الحالات التي تجرى لها الأشعة لاستيعاب أكبر عدد من المرضى.