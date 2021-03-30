قال الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتيك" الألمانية أوجور شاهين، إن الشركة تستهدف رفع إنتاجها من لقاح كورونا بمقدار 25% ليصل إلى 2.5 مليار جرعة بنهاية العام الحالي، وذلك بالتعاون مع شركة فايزر الأمريكية، متوقعا أن يتم تطوير اللقاح بحيث يمكن تخزينه في ثلاجات خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأوضح شاهين -في حوار مع وكالة "بلومبرج" اليوم- أن شركة بيونتيك تتوقع تسجيل إيرادات بقيمة 9.8 مليار يورو (11.5 مليار دولار) من عقود التوريد الموقعة بالفعل، والتي تصل إلى 1.4 مليار جرعة، قائلا "نشهد زيادة في الطلب.. ونسعى لزيادة الإنتاج خلال الفترة القادمة".

وبلغت أرباح شركة بيونتيك 366.9 مليون يورو خلال الربع الأخير من 2020 مقارنة بخسائر قدرها 58.2 مليون يورو في الربع الأول من العام السابق.

ويعد لقاح بيونتيك أول لقاح تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتصنف في المراتب الأولى لشركات التكنولوجيا الحيوية الأوروبية.

وأشار شاهين إلى أنه سيتم استخدام أرباح اللقاح للمضي قدما في تطوير أبحاث أخرى بشأن فيروس كورونا، لافتا إلي أنه يتم حاليا دراسة أنواع آخري من اللقاحات، بما في ذلك الأنفلونزا الموسمية. وتتوقع الشركة إنفاق حوالي 850 مليون يورو على البحث والتطوير هذا العام.

وفي وقت سابق، قالت شركة بيونتيك وفايزر إنهما يسعيان لإنتاج حوالي ملياري جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا خلال العام الحالي، وهو ما يكفي لتطعيم مليار شخص. وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك رفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 3 مليارات جرعة بحلول العام القادم.