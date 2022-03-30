السعودية تعلن غرة شهر رمضان موعدا لبدء استقبال طلبات الاعتكاف بالمسجد الحرام

أعلنت وكالة الرئاسة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، اليوم الأربعاء، أن التسجيل في خدمة الاعتكاف داخل المسجد الحرام سيبدأ في غرة شهر رمضان المبارك وحتى الخامس منه، عبر تطبيق الحرمين الشريفين أو موقع الرئاسة الإلكتروني.

وأشار وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية "واس" - إلى تخصيص كبينة لمتابعة شؤون المعتكفين، والواقعة أمام باب الملك عبدالله (119) في الساحات الغربية من المسجد الحرام.

وأكد الفريح ضرورة التعاون مع العاملين وعدم مخالفة الأنظمة المتبعة داخل المسجد الحرام، ومراعاة الشروط والضوابط المتعلقة بالاعتكاف، موضحا أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُخلي مسؤوليتها في حال فقدان أغراض المعتكفين.

وكان الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس قد أعلن، في الـ 22 من شهر مارس الجاري، عودة الاعتكاف بالحرمين الشريفين، وفق ضوابط ومعايير محددة.