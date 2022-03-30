ثقافة المنيا تناقش دور المرأة في المجتمع ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي

صرح خالد إسماعيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، بأن قصر ثقافة المنيا يواصل مع طالبات المدرسة الفندقية، فعاليات الأسبوع الثقافي الذي يقيمه نادي المرأة بالقصر، بمناسبة أعياد المرأة والذي بدأ خلال الفترة من ٢٧ مارس ويستمر حتى ٣١مارس الجارى ٢٠٢٢.

وتحدث خيري فؤاد نقيب المعلمين عضو المجلس القومي للمرأة، عن دور المرأة في المجتمع، أن القيادة السياسية بدأت تعطي المرأة الحقوق وبدأت تتقلد المناصب في كل المجالات.

وأضاف فؤاد، أن المرأة عبر العصور كانت عديمة القيمة قبل الإسلام ثم جاء الإسلام ليكرم المرأة، وأنه مع تقدم العصر بدأت المرأة تظهر على الساحة منذ عام ١٩١٩ وحتى اليوم في مصر.

وعلق عضو المجلس القومي للمرأة على أحوال المرأة اليوم التي وصلت إلى منصب الوزير وحتى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.

وأشار خيري، إلى أن الدستور الحالي إنجاز للمرأة في كل شيء حتى محاربة العنف ضد المرأة بل وفي كل شيء.

وطالب خيري، المجتمع أن يتكاتف من أجل الحفاظ على المرأة ودورها الفعال بالمجتمع.