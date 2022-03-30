 فرنسا تسجل 217 ألفا و669 إصابة جديدة بكورونا و164 وفاة - بوابة الشروق
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فرنسا تسجل 217 ألفا و669 إصابة جديدة بكورونا و164 وفاة

د ب ا
نشر في: الأربعاء 30 مارس 2022 - 8:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 مارس 2022 - 8:52 ص

سجلت فرنسا 217 ألفا و669 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 164 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 25 مليونا و464 ألفا و389 إصابة، والوفيات إلى 143 ألفا و19 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 154 مليونا و105 آلاف و693 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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