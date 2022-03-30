ميرور بعد خسارة الفراعنة: أشباح ماني تطارد صلاح

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مازالت اشباح ساديو ماني، لاعب منتخب السنغال، تطارد محمد صلاح، قائد منتخبنا الوطني بعد الخسارة مساء الثلاثاء، في التصفيات النهائية لكأس العالم.

وكان منتخب مصر قد تلقى هزيمة من السنغال بركلات الترجيح مجددا بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم على ستاد عبدالله واد.

وكشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أهمية الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، في علاج صلاح نفسيا بعد تلقي ضربتين في اقل من شهرين وهي خسارة كأس الأمم الأفريقية وفقدان فرصة التأهل لنهائيات كأس العالم أمام منتخب واحد وهو السنغال.

وأشارت الصحيفة إلى أن أشباح ساديو ماني الذي سجل هدفي الفوز في أمم إفريقيا وتصفيات المونديال.

وأكدت الصحيفة أن صلاح تعرض لقهر دولي خلال شهرين من نفس المنتخب، وذلك بعد أن أهدر الركلة الاولى مما ساعد السنغال في تحقيق الفوز.

وأتمت الصحيفة الإنجليزية تقريرها بأن صلاح سيعيش فترة سيئة في ليفربول بسبب زميله في الفريق ساديو ماني الذي لعب دورا محوريا في فوز السنغال بأمم أفريقيا والتأهل للمونديال.