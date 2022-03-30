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العراق يحذر مواطنيه من موجة خامسة لفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 مارس 2022 - 10:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 مارس 2022 - 10:02 ص

حذرت وزارة الصحة العراقية من تعرض البلاد لموجة وبائية خامسة من فيروس كورونا في ظل ظهور المتحور "دلتاكرون" في عدد من الدول.

وقالت ربى فلاح حسن عضو الفريق الإعلامي بوزارة الصحة، في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية نشرته اليوم الأربعاء، إن العراق غير بعيد عن التأثر بالمتحورات الجديدة لفيروس كورونا، وربما يتعرض لموحة وبائية خامسة، خصوصا بعد ظهور متحور آخر باسم دلتاكرون في عدد من الدول.

وأضافت أن وزارة الصحة مستعدة للتعامل مع أية متحورات جديدة لفيروس كورونا قد تتعرض لها البلاد من خلال البروتوكول الجيد والتطورات العلاجية بحسب منظمة الصحة العالمية.

ومنذ بداية ظهور جائحة كورونا، سجل العراق أربع موجات من الإصابات بالفيروس ومتحوراته، أدت إجمالا إلى وفاة 25 ألفا و160 شخصا، وفق بيانات وزارة الصحة العراقية.


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