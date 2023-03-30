ناشطان من «الجيل الأخير» يرشان مبنى بلدية هامبورج بلون برتقالي

يعتزم الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا وزوجته الملكة كاميلا، إجراء زيارة بها لولاية هامبورج الألمانية، وقبل يوم واحد من هذه الزيارة، رش ناشطان من حركة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ مبنى البلدية في الولاية بلون برتقالي.

ويعتزم الملك وزوجته التوجه غدا الجمعة، برفقة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، وزوجته إيلكه بودنبندر، التوجه إلى مبنى البلدية حيث سيدون الملك وزوجته كلمة في الكتاب الذهبي للمدينة.

من جانبه، أدان عمدة هامبورج بيتر تشينتشر بشدة واقعة رش البوابة بالألوان، وكانت شركة تنظيف بدأت في إزالة اللون عن الجدران الرملية والجرانيتية والبوابة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الناشطين، 19 و24 عاما، صدر بحقهما قرار بحظر الإقامة، مشيرا إلى عدم وجود أسباب لاعتقالهما.

يذكر أن الناشطين معروفان للشرطة بالفعل منذ واقعة عرقلة حركة السير على جسور هامبورج مؤخرا.

وقال المتحدث، إنه وفقا للشواهد الأولية لا يمكن تصنيف ما حدث اليوم بأنه إضرار بالممتلكات، وذلك نظرا لإمكانية إزالة اللون بدون مشاكل كبيرة.