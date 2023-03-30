زاخاروفا: تصرفات كييف إزاء الكنيسة الأرثوذكسية جريمة ضد الشعب الأوكراني

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصرفات نظام كييف حيال الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، بالتعسف والجريمة ضد الشعب الأوكراني.

ودعت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس - المجتمع الدولي والهيئات الدولية المختصة بالرد على أعمال السلطات الأوكرانية في هذا الشأن والمطالبة بوقفه.

وقالت: "إن النازيين الأوكران الجدد يسعون حاليًا للاستيلاء على ثاني أكبر دير وهو (بوتشايف سكايا لافرا)"، لافتة إلى أن هذه العمليات التعسفية تجري بدعم من واشنطن وبطريركية القسطنطينية، مشيرة إلى أن ما يراه العالم حاليًا هناك هو جريمة يرتكبها نظام كييف بحق الشعب الأوكراني.

من جانبه، أعرب الكرملين عن إدانته الشديدة لضغوط النظام الأوكراني علي رهبان دير "بوتشايف سكايا لافرا"، والكنيسية الأرثوذكسية.