5 مصابين في هجوم صاروخي روسي على مدينة أوديسا الأوكرانية

أصيب ما لا يقل عن خمسة أشخاص في هجوم صاروخي روسي على مدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا، وفقا لما أفادت به تقارير رسمية.

وأعلن عمدة أوديسا، جينادي تروخانوف، يوم الجمعة، أن صبيا يبلغ من العمر 15 عاما كان من بين الضحايا. ورغم أن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخين، إلا أن الحطام سقطت على الشوارع والمباني.

وفي خطابه المسائي عبر الفيديو، أصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرة أخرى، على المطالبة بالمزيد من المساعدات الدولية فيما يتعلق بالدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي: «الهدف الرئيسي للعدو في هذا الإرهاب الصاروخي هو قطاع الطاقة لدينا»، في إشارة إلى الهجمات التي وقعت في الأيام الأخيرة، والتي استهدفت مرة أخرى بشكل متزايد منشآت الطاقة الأوكرانية.

ووفقا لشركة «أوكرينيرهو» المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، فإن انقطاع التيار الكهربائي المقرر حاليا ضروري في شرقي منطقة خاركيف.

ومع ذلك، فإن إمدادات الطاقة معرضة للخطر أيضا في أوديسا ومنطقة خميلنيتسكي.