 وسط تشديدات الاحتلال.. آلاف المصلين يؤدون صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وسط تشديدات الاحتلال.. آلاف المصلين يؤدون صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي

أ ش أ
نشر في: الأحد 30 مارس 2025 - 11:36 ص | آخر تحديث: الأحد 30 مارس 2025 - 11:36 ص

أدى آلاف المصلين، اليوم الأحد، صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي الشريف، في ظل التشديدات وعراقيل الاحتلال المفروضة على الحرم، ومحيطه.

وقال مدير أوقاف الخليل جمال أبوعرام، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال عززت من انتشارها في محيط الحرم، وعلى بواباته الرئيسية، والحواجز المنتشرة في محيطه، وقامت بالتدقيق في بطاقات المواطنين، وأخضعت عددا منهم للتفتيش الجسدي.

يذكر أن قوات الاحتلال رفضت فتح المسجد الإبراهيمي بكل أروقته وساحاته وأقسامه، لمناسبة عيد الفطر السعيد، وهي المرة السادسة منذ بداية شهر رمضان التي ترفض فيها فتحه كاملا أمام المصلين.

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