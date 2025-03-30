كيف استقبل الفلسطينيون أول أيام عيد الفطر في غزة؟

أدى 120 ألف مُصل، اليوم الأحد، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، فيما أدى سكان قطاع غزة صلاة العيد على أنقاض المنازل المدمرة، بينما واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمناطق قطاع غزة، مما خلف أعدادًا من الشهداء والجرحى.

وقالت محافظة القدس، في بيان مقتضب، إن 120 ألف مصل أدوا صلاة العيد في ساحات وداخل المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وفي غزة، استشهد عشرة فلسطينيون وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

كما استشهد فلسطيني بقصف استهدف منزله وسط مدينة خان يونس ليلتحق بزوجته وأبناءه الذين قضوا في غارات سابقة.

وارتقت طفلتان إثر استهداف منزل العائلة بمدينة بني سهيلا شرق خان يونس، لترتديان بذلك الكفن بدل ملابس العيد في رحلة الوداع الأخيرة إلى مثواهما.

وارتقى أربعة شهداء وأصيب آخرون جراء قصف جنوب خان يونس.

وفي جباليا، ارتقت شهيدتان، إحداهما طفلة، فيما أصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزل عائلة في منطقة الجرن في جباليا شمال غزة.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مركبات مدنية في حي التفاح شرقي مدينة غزة وقصفت المدفعية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

من جهتها، قالت وزارة الصحة بغزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، إنه وصل المشافي 26 شهيدا (بينهم شهيد انتشال) و70 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (921 شهيداو 2054 إصابة).

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 50277 شهيدا و114095 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام2023.