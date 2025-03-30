أردوغان يتهم المعارضة بمحاولة التستر على الفساد في مجلس مدينة إسطنبول

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، المعارضة التركية يمحاىلة استخدام ما وصفه بـ “إرهاب الشوارع” لإخفاء حجم الفساد في مجلس مدينة إسطنبول.

وقال اردوغان في خطاب احتفالي بمناسبة عيد الفطر، :" الشعب التركي لم يستسلم لـ "ألعابها".

واضاف أردوغان أمام أعضاء الحزب الحاكم: "مع تقدم التحقيق وتعمقه، سيتم الكشف عن مكان اختراق المجموعة الإجرامية، وإن أحداث الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان ورعب الشوارع ما هي إلا محاولة لإخفاء السرقات في قاعة مدينة إسطنبول".

ووعد الرئيس بأن الحزب الحاكم لن يتدخل في المشاحنات الداخلية لحزب الشعب الجمهوري، وأن المعارضة “لن تجر” حزب العدالة والتنمية إلى “المستنقع”.

وتتواصل الاحتجاجات المؤيدة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، وعضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، منذ 19 مارس في إسطنبول وعدد من المدن الأخرى، على الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات على أي مسيرات ومظاهرات.