مدرب ليجانيس: على إدارة النادي فعل أي شيء لمواجهة أخطاء التحكيم

أعرب بورخا خيمينيز، مدرب ليجانيس، عن ثقته في المؤسسة التحكيمية واعتبر ما وصفه بأخطاء خلال مباراة ريال مدريد بـ"سوء حظ"، ولكنه في الوقت ذاته طلب من ناديه أن يفعل "شيئا حيال ذلك" باتباع "ديناميكية جميع الأندية التي ترفع صوتها" لأن ذلك سيكون "إيجابيا" بالنسبة لهم.

وقال خيمينيز خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عقب اللقاء "لن أحتج مرة أخرى اليوم. لنرى ما إذا كنا محظوظين أم لا. قلت ذلك يوم الجمعة وأقوله مرارا وتكرارا، أولئك الذين هم في الأسفل أو في الأعلى لديهم القليل من الحق في الشكوى. أثق كثيرا في المؤسسة التحكيمية لكن لازمنا سوء الحظ. آمل أن يفعل النادي شيئا حيال ذلك الأمر".

وأضاف مدرب ليجانيس "أريد أن نتبع ديناميكية جميع الأندية التي تتحدث بصوت عالٍ وتسير في نفس الاتجاه. هذا إيجابي بالنسبة لنا".

واحتج خيمينيز على ركلة الجزاء التي احتسبت على فريقه بعد خطأ لاعبه أوسكار رودريجيز ضد التركي أردا جولر لاعب الريال، والتي جاء منها الهدف الأول للميرينجي، وأيضا على الخطأ الذي ارتكبه لاعبه ريناتو تابيا ضد البرازيلي رودريجو جويس والذي جاء منه الهدف الثالث -هدف الريمونتادا- للفريق الملكي (3-2).

وأوضح خيمينيز "لا أعتقد أن الهزيمة لها علاقة بانخفاض المستوى بأي شكل من الأشكال. حالفني الحظ في الحديث معه -الحكم جونزاليس فويرتيس- قبل بداية المباراة. لم يكن في أفضل أيامه كما يحدث معنا جميعا. هو بالتأكيد سينتقد نفسه ولكني أكن له كل الاحترام. لقد حالفنا سوء الحظ مرة أخرى".