مسئول بالتعليم العالي لـ الشروق: إتاحة قيد الوافدين بالدراسات العليا طوال أيام العام الأكاديمي

- رئيس الوافدين بالوزارة: قيد الطلاب بالبكالوريوس والليسانس مرتين خلال العام الأكاديمي

كشف رئيس إدارة الوافدين بقطاع الشئون الثقافية والبعثات وزارة التعليم العالي، الدكتور أحمد عبدالغني، عن إتاحة التقديم وقبول أوراق الوافدين لدراسة الدرجات العلمية الدراسات العليا بالجامعات المصرية طوال أيام السنة، مشيرًا إلى أنه تتضمن إتاحة تسجيل للطلاب الوافدين للالتحاق بدرجات مرحلة الدراسات العليا على النفقة الخاصة وهي الدبلومات أكاديمي ومهني تخصصية متقدمة، ودرجة الماجستير أكاديمي ومهني، ودرجة الدكتوراه أكاديمي ومهني، وبكالوريوس تمريض ثاني مكثف للحاصلين على البكالوريوس.

وأكد رئيس إدارة الوافدين خلال تصريحات لـ"الشروق"، إتاحة التقديم لدراسة الدرجات العلمية البكالوريوس أو الليسانس مرتين خلال العام الأكاديمي الأولى تبدأ من شهر يونيه والثانية تبدأ من شهر يناير في نفس العام الأكاديمي، مشيرًا إلى إتاحة التسجيل للطلاب الوافدين للترشح على منح (تبادل ثقافي- وزارة خارجية)، واستكمال إجراءات قيد الطلاب المقبولين على المنح وتجديد منحتهم خلال سنوات مدة المنحة، لافتًا إلى أنه وعبر منصة ادرس في مصر، تتولى إدارة الوافدين تنسيق القبول، ومتابعة إجراءات القيد، والتواصل مع الجامعات، وتقديم الدعم الأكاديمي والإداري للطلاب الوافدين، بما يضمن جودة العملية التعليمية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي، لافتًا أن المنصة تقدم أيضًا خدمة التأجيل، خدمة إعادة الترشيح، خدمة تعديل الترشيح، خدمة التحويل.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بقطاع الشئون الثقافية والبعثات، تقدم منحاً دراسية في جمهورية مصر العربية للمرحلتين الجامعية والدراسات العليا، كما تُقدَّم منحاً خاصة لدراسة اللغة العربية في المركز الثقافي المصري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي ودعم الطلاب الوافدين.

وتابع: إدارة التعليم الجامعي تنظم شؤون الطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بمرحلة التعليم الجامعي بالجامعات المصرية من خلال مبادرة إدرس في مصر حيث تتولى الإدارة تنسيق القبول، ومتابعة إجراءات القيد، والتواصل مع الجامعات، وتقديم الدعم الأكاديمي والإداري للطلاب الوافدين، بما يضمن جودة العملية التعليمية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي.

وكشف عن أحدث الخدمات التي تقدمها الإدارة ومنها تنسيق الطلاب الوافدين الحاصلين على الشهادة الثانوية وما يعادلها من خارج الوطن، تنسيق الطلاب الوافدين الحاصلين علي الثانوية المصرية، تقديم عدد من الخدمات بعد القبول في الجامعات وهي "تعديل ترشيح-إعادة ترشيح-نقل قيد-تأجيل قيد -تحويل من الداخل-تحويل من الخارج-تحويل من الداخل -سحب ملف"، ارسال الشهادات والوثائق وخدمة الدفع الإلكتروني او الإيداع البنكي لمقابل خدمات التنسيق، حفاظ الطالب على المقعدة المرشح له من خلال سداد مقابل الخدمات المحددة لحين اتمام ارسال ملف أوراقه، تيسير الحصول على موافقة الجهات المعنية للحصول على التأشيرة الدراسية ودخول البلاد والانتظام في الدراسة الشعبية والرعاية الصحية والمواصلات والانتقالات الداخلية في كافة أنحاء الجمهورية.

وذكر أن القواعد المنظمة لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات ضرورة استيفاء الحد الأدنى للقبول بكل كلية وفقًا للقطاع التعليمي، مع مراعاة النسبة المقررة لكل دولة ضمن خطة التنسيق السنوية، كما يُشترط ألا يكون الطالب قد سبق فصله تأديبيًا من أي مؤسسة تعليمية، مع تقديم ما يثبت حسن السير والسلوك، وتُلزم اللوائح الطلاب بإنهاء إجراءات الكشف الطبي فور الوصول إلى مصر والتأمين الصحي طوال فترة الدراسة، كجزء أساسي من متطلبات القيد والاستمرار.

وتابع: تنص الضوابط كذلك على التزام الطالب الوافد بالحضور والانتظام الدراسي وفقًا لنظام كل كلية حيث يحق للجامعة اتخاذ إجراءات في حال تجاوز نسب الغياب المقررة، كما تسمح اللوائح بإعادة قيد الطالب في حالات الانقطاع بعذر مقبول ووفق شروط محددة، مع إمكانية مد فترة الدراسة في بعض البرامج مثل الدراسات العليا بعد موافقة مجلس الكلية.