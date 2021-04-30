وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى أوكرانيا في مايو

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة ، إن وزير الخارجية الأمريكي ، أنطوني بلينكن ، يعتزم السفر إلى أوكرانيا في أوائل آيا مايو للقاء الرئيس الأوكرانى ووزير خارجيته وممثلي المجتمع المدني في إظهر لتأييد ودعم الولايات المتحدة .



وأوضح برايس أنه من المقرر أن يزور بلينكن كييف يومى الخامس والسادس من مايو ، حيث سيلتقي بالرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي ، ووزير الخارجية دميترو كوليبا ، ومسؤولين آخرين وممثلين عن المجتمع المدني الأوكراني "لإعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي المستمر" .



وذكر برايس أن بلينكن يعتزم أيضًا تشجيع التقدم المستمر في برنامج الإصلاح المؤسسي الأوكراني ، وخاصة التحرك الذي يستهدف الفساد ، وهو أمر أساسي لتأمين المؤسسات الديمقراطية في أوكرانيا والازدهار الاقتصادي والمستقبل فيما يتعلق بالعلاقات الأوروبية وعبر الأطلسي.



وقبل وصوله إلى أوكرانيا ، يحضر بلينكن اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لمجموعة الدول الصناعية السبع في لندن خلال الفترة من الثالث وحتى الخامس من مايو .



ومن المقرر أن يجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية دومينيك راب لمناقشة الأولويات المشتركة والاهتمامات العالمية قبل القمة السادسة والأربعين لقادة مجموعة السبع في كورنوال بجنوب إنجلترا في يونيو.