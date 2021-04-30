ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية بالاشتراك مع مباحث التموين، اليوم الجمعة، من ضبط 3 طن أعلاف حيوانية، مجهولة المصدر ومغشوشة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، داخل مصنع لتجارة الأعلاف الحيوانية، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تلقى تقريرا بتمكن الرقابة التموينية بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط 3 أطنان "أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بنطاق المحافظة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.