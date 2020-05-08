الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بمأرب

تكبّدت مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهات القتال غرب محافظة مأرب وسط اليمن، بنيران قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.

وقال مصدر عسكري - في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة بحسب وكالة الأنباء اليمنية - إن قوات الجيش الوطني نفّذت كميناً محكماً استهدف مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية في جبهة المشجح، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 17 حوثيًا بين قتيل وجريح.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش الوطني صادرت أسلحة متوسطة وخفيفة وكمّيات من الذخائر كانت بحوزة تلك العناصر الحوثية.

وفي جبهة الكسارة، استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات وتحركات للمليشيا الحوثية، وألحقت بالمليشيا خسائر بشرية ومادية، منها إعطاب عربة مدرعة، وتدمير عدد من الأطقم، وسقوط من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.

وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وأسفر القصف عن تدمير عدد من العربات والأطقم، ومصرع جميع من كانوا على متنها.