مبابي يغيب عن سان جيرمان أمام لانس في الدوري الفرنسي

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تعرض كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم لإصابة في ربلة الساق اليمنى ليتأكد غيابه عن الفريق في مباراته أمام لانس المقرر إقامتها غدا السبت.

وقال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن اللاعب يشكو من ألم في ربلة الساق اليمنى.

وقال بوكيتينو :"نأمل أن يعود قريبا للفريق".

وتأتي الإصابة في وقت سيء، حيث أصبحت الشكوك تحوم حول مشاركة مبابي في مباراة الإياب بالدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

وخسر باريس سان جيرمان 1 / 2 في مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضه رغم أنه كان متقدما بهدف نظيف في الشوط الأول. وفي الدوري الفرنسي يحتل سان جيرمان المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة خلف ليل.