تقارير: زعيم المعارضة الألمانية يتوجه إلى أوكرانيا بعد غد



أفادت تقارير صحفية في ألمانيا بأن زعيم التحالف المسيحي المعارض، فريدريش ميرتس، يعتزم التوجه إلى العاصمة الأوكرانية كييف بعد غد الاثنين.



جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم السبت استنادا إلى مصدر لم تفصح عنه؛ كما ذكرت صحيفة "تاجس شبيجل" استنادا إلى مصادر حزبية وأمنية أن رئيس حزب المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي سيسافر إلى كييف.



من جانبها، رفضت متحدثة باسم الحزب المسيحي تأكيد خطط السفر لميرتس.



تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا لم يزرها سوى عدد قليل من كبار الساسة الألمان منذ بدء الحرب الروسية عليها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي حيث قام رؤساء لجنة الشؤون الخارجية ولجنة شؤون الدفاع ولجنة شؤون أوروبا في البرلمان الألماني مدينة لفيف غربي أوكرانيا في منتصف أبريل الجاري.



غير أن الحكومة الأوكرانية رفضت زيارة للرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لكييف ووجهت في الوقت نفسه دعوة للزيارة إلى المستشار أولاف شولتس.