كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أنّ سماء الوطن العربي ستشهد قبل شروق الشمس صباح يوم الأحد، اقترانًا استثنائيًّا بين كوكبي الزهرة والمشتري.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، قوله إن كوكبي الزهرة والمشتري، سيكونان في أقرب مسافة ظاهرية، وسيفصل بينهما جزء صغير من الدرجة "0.2" بالأفق الجنوبي الشرقي.

وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك في أغسطس 2016، علمًا بأن الاقتران يحدث عندما تظهر كواكب قريبة من بعضها في السماء من المنظور على الأرض.

وبحسب أبو زاهرة، فإنّه عادة ما تختلف المسافة بين الأجسام أثناء الاقتران من 0.5 درجة إلى 9 درجات، وفي بعض الأحيان تقترب الكواكب بشكل أكبر - كما حدث في اقتران المشتري وزحل عام 2020 عندما فصل بينهما أقل من 0.1 درجة.



ويطلق على مثل هذا الحدث اسم الاقتران العظيم، وسيكون اقتران الزهرة والمشتري بالمسافة نفسها تقريبًا، ما سيقدم عرضًا رائعًا، في ظاهرة لن يكون لها تأثير على الكرة الأرضية.

واقتران الزهرة والمشتري يحدث مرة واحدة سنويا، لكن هذا العام سيبدو الكوكبان أقرب بكثير مما هو عليه في العادة، إذ سيشاهد الراصد الكوكبين بالعين المجردة كأنهما يلامسان بعضهما، ونظرا للوهج المنبعث منهما، قد يشاهد الراصد وكأنهما يندمجان في وهج واحد شديد السطوع.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن اندماج الزهرة والمشتري سيكون ظاهريًّا فقط، فمدار الزهرة أقرب إلى الشمس من مدار الأرض، ومدار المشتري أبعد كثيرا، إذ يفصل بينهما أكثر من 600 مليون كيلومتر لذا فإن الاقتراب بينهما ليس حقيقيا، فهو يحدث لأن الأرض والزهرة والمشتري مصطفة تقريبا في الفضاء على الجانب نفسه من النظام الشمسي.