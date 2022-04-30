طقس مشمس بمحافظة جنوب سيناء مع نشاط الرياح

ساد صباح اليوم السبت، طقس مشمس على أنحاء محافظة جنوب سيناء، مع نشاط ملحوظ للرياح دون أن تكون محملة للرمال، وبلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة الطور عاصمة محافظة جنوب سيناء صباحًا 30 درجة مئوية، بينما بلغت نسبة الرطوبة 35 % وذلك طبقًا لبيان هيئة الأرصاد.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن جميع الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي، وكافة الطرق الدولية بالمحافظة مفتوحة أمام حركة المرور.

وأوضح مركز العمليات، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أكدت أن يسود المحافظة اليوم طقس شديد الحرارة، ومن المقرر أن تبلغ درجة الحرارة ذروتها وقت الظهيرة، مع نشاط الرياح التي قد تكون محملة بالرمال والأتربة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل السريع والفوري في حالة هبوب الرياح المحملة بالرمال، خاصة على الطرق الدولية التي تشهد خلال هذه الفترة نشاط في حركة المرور نظرًا لإقبال السياحة الداخلية من المحافظات المصرية على منتجعات جنوب سيناء السياحية تزامنًا مع أجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح المحافظ، في تصريح لـ"الشروق"، اليوم، أنه حتى الآن حالة الطقس مستقرة، ولم تشهد أي من مدن المحافظة عواصف رملية، مؤكدًا على جاهزية المعدات الثقيلة للانتشار الفوري على الطرق الحيوية لرفع أي تراكمات رملية في حالة هبوب أي عواصف رملية.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة العظمى بمدينة رأس سدر تبلغ 31 درجة والصغرى 18 درجة، وفي مدينة طور سيناء 35 – 19، ونويبع 34- 21، و طابا 34 – 20، وسانت كاترين 27 – 18، وشرم الشيخ 36 – 24.