عضو بغرفة شركات السياحة: يجب استغلال الإجازات الصيفية وإطلاق رحلات سياحية لتوفير عملات

أشاد محمد رأفت المسلمي، عضو غرفة شركات السياحة، بقرار الحكومة بضم القطاع السياحي لمبادرة القطاعات الإنتاجية وتخصيص 10 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي، مؤكدا أن هذا قرار جيد ويخدم القطاع.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن الدولة تسعى خلال هذه الفترة لتنشيط القطاع من خلال العديد من الإجراءات التنفيذية المحفزة للقطاع وتحسين الخدمات للسياح وتطوير البنية التحتية وافتتاح عدد من المنشآت السياحية الهامة مثل المتحف المصري الكبير.



وأكد أن السياحة تعد قاطرة النمو في الاقتصاد المصري، حيث تساهم بشكل كبير في التوظيف وتوفير عائدات النقد الأجنبي والعملة الصعبة، وأطلقت مصر العديد سياسات ومبادرات لتعزيز السياحة المستدامة وتنويع منتجاتها السياحية، والتي تستهدف تحقيق نمو سياحي لجذب 30 مليون سائح سنويا، من خلال الاستفادة من تراثها الثقافي والاَثري وجمالها الطبيعي.



وأضاف عصو غرفة شركات السياحة أن مصر تتميز بمزيج سياحي لا مثيل له، فتتميز بعدد من المناطق التي تجذب السياحة ومنها المتحف المصري الرائع وكذلك متحف الحضارة الذي يتضمن مجموعة واسعة من مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة، بالإضافة إلى الآثار والتحف الموجودة في المتحف المصري الشهير، ويمكن للسياح الاستمتاع بتجربة فريدة في قاعة المومياوات الملكية وغيرها من المناطق الأثرية.



وشدد المسلمي، على ضرورة استغلال الإجازات الصيفية خلال الفترة المقبلة وإطلاق عدد من المبادرات والرحلات السياحية للمناطق المختلفة، ما يسهم في توفير عملات مختلفة تساهم في تقليل حدة الأعباء الاقتصادية، فالسياحة تعد مصدر هام وحيوي في الاقتصاد المصري.