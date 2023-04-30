مندوب مصر لدى الجامعة العربية: نتطلع دوما لتبادل الرؤى والخبرات مع اليابان

أعرب السفير محمد عرفي، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن ترحيبه برئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا في بيت العرب، باسم المندوبين الدائمين، والرئاسة المصرية لمجلس الجامعة العربية في دورته الوزارية الحالية رقم 159.

وقال خلال لقاء رئيس الوزراء الياباني مع المندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية، صباح الأحد: «نسجل باعتزاز عربي كبير، أن دولة اليابان العظيمة في تاريخها الرائدة في حاضرها ومستقبلها، بثراء ثقافاتها وتجربتها الاقتصادية الهائلة، دولة صديقة للعرب جميعًا».

وأضاف أن «اليابان دولة صديقة للعرب جميعًا ليس فقط من خلال الأطر الخاصة بالعلاقات الثنائية، وإنما من خلال مواقفها التي تتسم دائما بالاتزان والموضوعية تجاه مختلف القضايا العربية، لاسيما القضية الفلسطينية».

وجدد التأكيد على أن «القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية، والتي لا سبيل للاستقرار والسلام بدون حلها، وفقًا للقانون الدولي والمشروعية الدولية».

وأكمل: «هذا الإعزاز العربي الكبير باليابان وبرئيس الوزراء تدفعنا نتطلع دوما لتبادل الرؤى والخبرات، من خلال منتدى التعاون الاقتصادي، وتفعيل الحوار السياسي العربي الياباني في أقرب الآجال، فعبر تلك الآليات وغيرها يمكننا القفز خطوات على طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية والفرص الاستثمارية والتجارية بين الجانبين».

وأعرب عن تطلعه إلى توثيق العلاقات بين الجانبين بأفضل ما يمكن، لا سيما في ظل لظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والتحولات السياسية والاقتصادية الدولية، معقًا: «ونثق أن اليابان تلك الدولة الصديقة لنا تدرك أن واقعا إنسانيا صعبا تمر به بعض الدول العربية، سواء بسبب ظروف الجفاف أو ظروف أخرى، ونتطلع لتعزيز التعاون العربي الياباني لمواجهة تلك الأوضاع».

واستقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد 30 الجاري بمقر الأمانة العامة، فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، والذي يصاحبه وفد رفيع المستوى، وذلك في إطار جولة تشمل مصر وعدداً من الدول الأخرى.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط، أعرب عن ترحيبه بزيارة رئيس الوزراء لمقر الجامعة، مشيراً إلى أهمية الروابط التاريخية التي تربط العالم العربي واليابان وحرص الجامعة العربية على الارتقاء بعلاقات التعاون مع طوكيو إلى آفاق أرحب، خاصة في ضوء المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي تأسس عام 2009، وكذلك مذكرة التعاون العربي الياباني في المجال السياسي والتي أُبرمت عام 2013.

وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء الياباني أكد أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، والاتفاق على عقد الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني في سبتمبر 2023 بمقر الأمانة العامة.