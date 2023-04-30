الكاتب كمال رُحيم يوقع عقد روايته الجديدة مع دار الشروق

وقّع الكاتب والروائي الكبير كمال رُحيم، عقد نشر روايته الجديدة، مع دار الشروق للنشر، مع أميرة أبو المجد العضو المنتدب لدار الشروق.



ومن جانبها، رحبت دار الشروق بانضمام الروائي كمال رُحيم إلى أسرة "الشروق"، بعد التعاقد معه، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الرواية الجديدة قريبا.



يُعد كمال رُحيم من أبرز الروائيين المصريين المعاصرين، قدّم مجموعة متنوعة من المؤلفات الأدبية خلال مسيرته ما بين المجموعات القصصية والروايات، وحصل على العديد من الجوائز منها جائزة نادي القصة وجائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية في الآداب.