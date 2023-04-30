رئيس الوزراء الياباني: المتحف المصري الكبير سيكون أكبر متاحف العالم

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن المتحف المصري الكبير سيكون أكبر متاحف العالم وهو يعتبر رمز التعاون الثقافي بين اليابان ومصر.

وأضاف كيشيدا - في مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - أن التعاون مع مصر في هذه المجالات كان كبيرا وبدأ منذ عام 2006 عندما تم التوقيع على اتفاقيات قروض بالين الياباني.

وأوضح أن التعاون استمر بعد التوقيع على اتفاقية تمويل إنشاء المتحف لمدة 15 عاما كما ارتقى التعاون لمشاركة خبراء يابانيين مع خبراء مصريين لتصميم وترميم الآثار المصرية.

وأكد أنه بعد عام 2016 استمر التعاون أيضا من خلال التوقيع على اتفاقيات للمساعدة في إدارة المتحف وتعزيز القدرات لعرض الأثار.

وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية اليوم لتقديم الدفعة الثالثة من القروض بالين الياباني كتمويل لدعم إنشاء خط مترو الأنفاق الذي يربط وسط البلاد بمنطقة الأهرامات ويساعد ذلك في نقل السياح إلى المتحف.

وختم حديثه بتأكيده على تطلع بلاده لاستمرار التعاون مع مصر في مجالات مختلفة ثقافيا والبنية التحتية أيضا.

وسلم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في ختام المؤتمر المشترك هدية تذكارية ترحيبا به.