مقتل 9 أشخاص جراء تحطم مروحية عسكرية في كولومبيا

قتل تسعة أشخاص، هم جميع ركاب مروحية عسكرية تحطمت في شمال كولومبيا، حسبما ذكر جيش الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية يوم الاثنين.

وقال الجيش إن المروحية من طراز (إم آي 17) تحطمت بالقرب من بلدة أرينال ديل سور في مقاطعة بوليفار في شمالي كولومبيا.

وكتب الرئيس الكولومبي جوستافو بترو، على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا: "أعرب عن أسفي لوفاة الجنود التسعة في المروحية العسكرية التي كان من المفترض أن تزود القوات في القتال ضد عصابة ديل جولفو في جنوب بوليفار".

يشار إلى أن عصابة ديل جولفو هي أقوى منظمة إجرامية في كولومبيا. وتجند العصابة أعضاءها في المقام الأول من القوات شبه العسكرية اليمينية السابقة ويقال إن لديها حوالي ستة آلاف رجل مسلح.

وبالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات، تشارك المنظمة في التعدين غير القانوني والابتزاز مقابل الحماية وهي مسؤولة عن العديد من جرائم القتل ونزع الملكية. وفي العام الماضي، حكم على الزعيم السابق للعصابة، دايرو أنطونيو أوسوجا، المعروف باسم أوتونيل، بالسجن لمدة 45 عاما في الولايات المتحدة.