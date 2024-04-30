الدفاع المدني في غزة: أكثر من 10 آلاف مفقود ما زالوا تحت الأنقاض

قال الدفاع المدني في غزة إن «هناك أكثر من 10 آلاف مفقود ما زالوا تحت أنقاض مئات البنايات المدمرة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي».

وأكد في بيان، صباح الثلاثاء، أن «استمرار تكدس آلاف الجثامين تحت الأنقاض بدأ يتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة، لاسيما مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الذي يسرّع في عملية تحلل الجثامين».

وناشد جميع الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للحماية المدنية، وجميع العاملين والمعنيين في المجال الإنساني، من أجل التدخل العاجل والضغط باتجاه السماح بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لتمكين الطواقم من إنقاذ حياة المصابين بفعل القصف الإسرائيلي المستمر، واستخراج جثامين الشهداء.

وأضاف: «في ظل عدم توفر المعدات الثقيلة كالبواقر والحفارات، ستبقى هذه الجهود غير كافية ولا تسد الحد الأدنى من الاحتياجات اللازمة لانتشال جثامين آلاف الشهداء، وإن العمل بهذه الآلية البدائية سيستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام، خاصة وأن مسئولين أمميين قدروا بأن قصف الاحتلال خلّف ما لا يقل عن 37 مليون طناً من الأنقاض والركام في جميع محافظات قطاع غزة».

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ207 على قطاع غزة.

وقالت الصحة الفلسطينية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 47 شهيدًا و61 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفًا و535 شهيدًا، و77 ألفًا و704 إصابات، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة في بيانها أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.