كاتس: الانتصار الكامل هو الهدف الأساسي للحرب

قال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "الانتصار الكامل" هو الهدف الأساسي للحرب التي تخوضها إسرائيل، مؤكدا أنه لا مجال لأي تنازل في هذا السياق.

ونقلت وكالة معا الفلسطينية عن كاتس قوله إن درس السابع من أكتوبر يستدعي بوضوح وجود الجيش بشكل دائم بين ما وصفهم بـ"الأعداء" وبين التجمعات السكنية الإسرائيلية في مناطق كلبنان وسوريا وشمال الضفة الغربية وحول قطاع غزة.

وأضاف أن "المهمة العليا للجيش الإسرائيلي تتمثل في استعادة المخطوفين من غزة"، مشيرًا إلى أن "القوات الإسرائيلية تواصل القتال في القطاع لتحقيق هذا الهدف إلى جانب تدمير حركة حماس".

وأكد كاتس أن "للجيش إنجازات مبهرة في غزة"، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن المخاطر ما زالت كبيرة، والتكاليف باهظة.

هذا وواصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٤ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر طبية إنه منذ فجر الأحد، ارتقى ٣٨ شهيد وعشرات المصابين، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقصفت مدفعية الاحتلال معظم المناطق الشرقية للقطاع بدءا من رفح إلى القرى الشرقية بخان يونس إلى شرق المنطقة الوسطى مرورا بأحياء غزة الشرقية وصولا إلى شرق جباليا وبيت حانون.



