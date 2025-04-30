إيران تعلن إعدام شخص متهم بالتعاون مع الموساد

أعلنت إيران صباح اليوم الأربعاء، إعدام شخص متهم بالتعاون مع الموساد، بعد استكمال الإجراءات القانونية والتحقيق القضائي في قضيته.

وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، أن «هذا الجاسوس وبالإضافة إلى تجسسه لصالح الكيان الصهيوني، كان داعماً عملياتياً وتقنياً لعملية اغتيال العميد في الحرس الثوري صياد خدائي في طهران».

واغتيل صياد خدائي في مايو 2022، بعدما أطلق شخصان على متن دراجة النار على العميد، لدى وجوده في سيارته خارج منزله في طهران.

وكان خدائي، الأب الروحي لنقل التكنولوجيا الصاروخية والمسيرات الإيرانية إلى سورية ولبنان، وتولى قبل اغتياله مهمة التأمين اللوجستي للبرنامج الصاروخي الإيراني إلى هذين البلدين.

كما شغل منصب مساعد مدير عام الصناعات الجيوفضائية في وزارة الدفاع الإيرانية، الى جانب مسئوليته في «فيلق القدس»، الذراع الخارجية للحرس الثوري.

وعمل خدائي مساعداً للواء في «الحرس الثوري» حسن طهراني مقدم، أب الصناعات الصاروخية الإيرانية، والذي قتل أيضاً في انفجار خلال تجربة لوقود الصواريخ في إحدى القواعد العسكرية في جنوب شرق طهران.