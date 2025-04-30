اعتمد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مساء الأربعاء، قرار مجلس الوزراء بتكليف السفير عمر محمد أحمد صديق، وزيرًا للخارجية.

وقال المجلس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن البرهان أصدر قرارًا بتكليف السفير دفع الله الحاج علي، وزيرًا لشئون مجلس الوزراء، ومكلفًا بتسيير مهام رئيس الوزراء.

وفي 18 أبريل الجاري، أعفى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وزير الخارجية علي يوسف، من منصبه بعد أقل من 6 أشهر من تكليفه بالمنصب في نوفمبر الماضي.

ومنذ تسلمه مهام وزارة الخارجية في نوفمبر، أثار يوسف جدلًا كبيرًا خصوصًا بعد دفاعه عن اتفاق أبرمه نظام المخلوع عمر البشير في 2017، يتيح لروسيا إقامة قاعدة بحرية على البحر الأحمر في بورتسودان، وتأكيده بأنه لا مانع من أن يمنح السودان دولًا أجنبية قواعد بحرية على طول سواحله.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، ونقل مقر الحكومة إلى مدينة بورتسودان في شرق البلاد، تعاقب 3 وزراء على وزارة الخارجية، وسط توتر كبير شهدته علاقات السودان مع عدد من دول المنطقة.

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